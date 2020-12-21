الآلوسي يوجه طلبا لترمب ويهدده قضائيا

2020/12/21 | 19:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

خاطب النائب السابق، مثال الآلوسي، الاثنين، الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قائلا له "سيدي أما ان تعوض أضرار المواطنين أو سأقيم شكوى قضائية بحقك شخصيا"، يأتي ذلك على خلفية سقوط صواريخ اطلقتها "جماعة خارجة عن القانون" على احياء سكنية داخل المنطقة الخضراء في محاولة لاستهدافهم السفارة الأميركية.

وقال الآلوسي في تغريدة على "تويتر"، تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (21 كانون الاول 2020): "فخامة الرئيس ترامب المحترم، فشلك مع النظام الإيراني وتغاضيك عن الحرس الإرهابي ومليشياته في العراق سببا لتمادي إرهابهم".

وأضاف، ان "منظومة C RAM تحمي السفارة الامريكية ولكنها لا تجنب العراقيين المدنيين خطر الأذى".

وتابع: "سيدي اما ان تعوض أضرار المواطنين أو سأقيم شكوى قضائية بحقك شخصيا".

وفي وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمني، إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء من قبل مجموعة خارجة عن القانون، مبينة ان الاستهداف نتج عنه حدوث أضرار مادية دون خسائر بشرية.

وقالت الخلية في بيان أمس الأحد، ان "مجموعة خارجة عن القانون تقدم على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم".

وأضاف البيان، "وقد تبين أن منطقة الانطلاق كانت من معسكر الرشيد، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية".

وأوضح، "حيث نتج عن ذلك حدوث أضرار مادية في هذه البنايات وعدد من العجلات المدنية دون خسائر بشرية".

من جهتها أكدت السفارة الأميركية في بغداد، ان منظومتها الدفاعية تمكنت من رد الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء، داعية جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت السفارة في بيان أمس الأحد، انها "تؤكد أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة".

وأضافت ان الصواريخ "الحقت أضرارا طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية".

وتابعت "لقد تلقينا تقاريرا عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأميركية واحتمالية بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء".

وأشارت السفارة إلى انه "كما قلنا عدة مرات، فإن هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق".

ودعت في ختام بيانها "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

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