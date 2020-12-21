التعليم توضح بشأن تسليم الاجور الدراسية في الجامعات الاهلية

2020/12/21 | 19:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، على عدم السماح للجامعات والكليات الأهلية بتسلم أي مبلغ من الأجور الدراسية أو سواها قبل إعلان القبول رسميا.

وذكرت دائرة العلاقات والاعلام الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (21 كانون الاول 2020)، انه "التزاما بالسياقات والإجراءات المعتمدة في القبول بالجامعات والكليات الأهلية فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجدد تأكيدها أن التقديم والتنافس في هذا المجال يكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) حصرا وبإشراف مباشر من جهاز الإشراف والتقويم العلمي/ دائرة التعليم الجامعي الاهلي".

واضافت، انه "وفي الوقت الذي ندعو فيه طلبتنا الأعزاء وعوائلهم الكريمة الى عدم التعامل مع أي جهة غير مسؤولة عن ملف التقديم الإلكتروني سواء أكانت مكاتب التقديم الخارجي أم الجامعات الأهلية نفسها فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشدد على اعتماد ضوابط التقديم التي لا تسمح للجامعات والكليات الأهلية بتسلم أي مبلغ من الأجور الدراسية أو سواها قبل إعلان القبول رسميا".

ا.ح

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