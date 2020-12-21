نائب: البرلمان يرفض موازنة 2021

2020/12/21 | 19:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الاثنين، ان مجلس النواب سيرفض قبول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بصيغته الحالية.

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