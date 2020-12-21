الداخلية العراقية تعتقل افراد شبكة للاتجار بالبشر

2020/12/21 | 19:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، عن تفكيك شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد، وقامت بتحرير طفل كان أفرادها ينوون بيع...

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