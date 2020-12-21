التعليم تصدر بياناً بشأن التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية

2020/12/21 | 19:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، بياناً بشأن التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “التزاماً بالسياقات والإجراءات المعتمدة في القبول بالجامعات والكليات الأهلية فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجدد تأكيدها أن التقديم والتنافس في هذا المجال يكون عبر بوابة دائرة التعليم …

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