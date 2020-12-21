2020/12/21 | 19:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت قيادة العمليات المشتركة،الاثنين، أنها تعمل على إجراءات كبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية في العراق، فيما بينت أن نتائج تلك الإجراءات ستكون ظاهرة للعيان خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “قيادة العمليات تقوم بعمل كبير من أجل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: نعمل على إيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: نعمل على إيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).