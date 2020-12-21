وزارة الكهرباء تقدم 3 مقترحات لتجاوز أزمة انقطاع التيار

2020/12/21 | 19:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قدمت وزارة الكهرباء، الاثنين، ثلاثة حلول لإعادة تجهيز الغاز وتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “وزارة الكهرباء، اقترحت ثلاثة حلول لإعادة تجهيز الغاز وتجاوز أزمة انقطاع التيارالكهربائي، تضمن الأول منها أن تقدم وزارة المالية على إطلاق التخصيصات المالية ودفع …

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