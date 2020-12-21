2020/12/21 | 19:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مكتبة آشتي بعاصمة اقليم كوردستان مدينة اربيل ، ندوة للاديب شاخوان صديق وسط حضور عدد من المثقفين والاكاديميين.

وخلال الندوة تحدث مقدمها الأديب صابر رشيد، عن حياة الأديب شاخوان وهو من محافظة السليمانية واعطى نبذة مختصرة عن حياته، بعدها تحدث الأديب شاخوان صديق عن كتابه (الشعر والحرية) والكتاب هو مجموعة حوارات عن الشعر والحرية أجريت مع مجموعة شعراء ، وخاصة عن المفكر الأديب الكبير من محافظة السليمانية الدكتور ريبوار سويلي ، وعن تعاون الأديب الشاعر علي عثمان من محافظة السليمانية الذي كما قال مؤلف الكتاب شاخوان أنه ساعده في مجال الترجمة وعن الشخصيات في الرواية والرؤى في مضمون كتابة الرواية ومجموعة اتجاهات للرواية العالمية، وساهم الأديب علي عثمان بحضوره في الندوة في إبداء وجهة نظره في الكتاب والمؤلف وتناول واقع الثقافة والأدب الكوردي.

وأكد غيره من الذين تمت مداخلاتهم عن كيفية ترويج الأدب والثقافة الكوردية في مجتمعات أخرى من أجل التعرف على الأدب الكوردي، ومن خلال الندوة جرت مداخلات من قبل الحضور في إبداء وجهات نظرهم في الواقع الثقافي والأدبي التحدث من خلال الميكرفون.

وفي ختام الندوة قام الاديب شاخوان صديق بتوقيع الكتاب وتوزيعه على الحاضرين.

PUKmedia / زيد محمود / اربيل

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