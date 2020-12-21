طارق حرب: تخفيض سعر الدينار ليس قرارا حكوميا

2020/12/21 | 19:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير القانوني طارق حرب ان مجلس النواب لا يمكنه الغاء قرار تخفيض سعر العملة الوطنية.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين، ان قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الامريكي لم يصدر من الحكومة الاتحادية انما من البنك المركزي، مشيرا الى انه ليس لمجلس النواب رفض قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية.

وردا على سؤال هل لمجلس النواب رفض سعر الدينار مقابل الدولار في مشروع قانون الموازنة للعام 2021، شدد طارق حرب على انه تم تحديد قيمة الدينار وانتهى الامر وللموازنة احكام اخرى خاصة بالرواتب واستيفاء الضرائب وما شابهها.

وأضاف طارق حرب أن جميع الهيئات المستقلة التي اقرها الدستور ترتبط بمجلس النواب الا البنك المركزي فهو مستقل، مؤكدا ان مجلس النواب لا يستطيع الغاء القرار ويمكنه الاتفاق مع البنك المركزي ويمكنه استجواب محافظ البنك واقالته لكن لا يمكنه الغاء القرار من طرف واحد ولا مجال دستوري لذلك.

يذكر ان البنك المركزي اصدر قرارا بداية هذا الاسبوع يحدد فيه سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند 1470 دينار لكل دولار امريكي، فيما كان سعر الدينار قبل ذلك في حدود 1250 دينار لكل دولار.

PUKmedia / فائق إيزدي

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