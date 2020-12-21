أسعار الذهب تهبط عالمياً في تعاملات متقلبة

2020/12/21 | 19:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال جلسة اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة، مع قوة الدولار الأمريكي.

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