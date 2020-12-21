غلوبال ريسيرج : الكيان الصهيوني سيتولى رعاية ممالك الخليج بعد ادارة ترامب

2020/12/21 | 19:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لموقع غلوبال ريسيرج ان اعلان الكيان الصهيوني عن خطط لنشر نظام دفاع صاروخي في الخليج العربي كجزء من جهد مشترك مع الممالك المتحالفة مع الولايات المتحدة ، هو جزء من الرعاية الصهيونية للمملكات الخليجية لاستمرار الخط المتشدد تجاه ايران في فترة ما بعد ادارة ترامب.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ إن ” الإعلان عن الفكرة على المستوى الرسمي جاء من قبل رئيس منظمة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الصهيونية موشيه باتيل الذي قال إن “إسرائيل مستعدة في المستقبل لنشر أنظمتها الخاصة ومزامنتها مع أنظمة مماثلة تستخدمها دول الخليج”.



بحسب قوله.

واضاف التقرير أن “الخطة المعلنة هي استمرار منطقي للإنجازات الدبلوماسية الأخيرة لإدارة ترامب ، والتي أجبرت في النهاية العديد من شركاء الولايات المتحدة الإقليميين على قبول التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني فقد كانت الإمارات والسعودية وغيرهما تتعاون بصمت مع الكيان في المجالات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية”.

وتابع ان ” التوترات المتصاعدة بين محور المقاومة اوالكتلة التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ، أجبرت واشنطن حلفاءها أخيرًا على قبول الواقع القائم وحتى توسيع التعاون القائم بذريعة محاربة ما يسمى بالتهديد الايراني”.

وواصل أن “عدم القدرة ، وفي بعض الحالات عدم الرغبة ، في الشكل الحالي للتحالف المناهض لإيران بقيادة الولايات المتحدة لتحقيق الاهداف الامبريالية الامريكية والصهيونية تحت قيادة ترامب لا يعني أن هذه الخطط ستتوقف عندما يترك ترامب منصبه.



وبدلاً من ذلك ، تقوم تل أبيب مرة أخرى بدور قيادي في تنفيذها.



من المحتمل أن يكون الموقف الاستباقي للكيان في الظروف الحالية يهدف إلى منع تليين السياسة الأمريكية بشأن المسألة الإيرانية في ظل الإدارة الديمقراطية القادمة في البيت الأبيض”.

واشار التقرير الى ان ” الكيان الصهيوني معني بخلق مثل هذه الظروف في المنطقة التي لن تترك خياراً آخر للولايات المتحدة ، سوى الاستمرار في المسار الحالي نحو المزيد من المواجهة مع إيران”.انتهى/25 ض

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