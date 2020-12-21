2020/12/21 | 19:46 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 21 ديسمبر 2020 | 07:42 مساءً

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أمريكا توجه اتهامات إلى أبو عقيلة الليبي في تفجير طائرة لوكربي

كشفت الولايات المتحدة اليوم الإثنين النقاب عن اتهامات جنائية بحق مشتبه به آخر في تفجير طائرة فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988، والذي أسفر عن مقتل 270 شخصا معظمهم أمريكيون.

والمشتبه به، الذي يدعى أبو عقيلة محمد مسعود، مسؤول في المخابرات الليبية ووجهت له تهمتان مرتبطتان بالتفجير.

وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ قد ذكرت الأسبوع الماضي أن المشتبه به محتجز في ليبيا وسيُسلم إلى الولايات المتحدة من أجل محاكمته.

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