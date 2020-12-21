صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”41″ المسجلة اليوم

2020/12/21 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل41 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 17 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

41 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع المدائن 6 حالات

قطاع الاستقلال حالتين

قطاع الاعظمية 4 حالات

قطاع الرصافة 3 حالات

قطاع البلديات الثاني حالتين

24 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحي

5 حالات في منطقة الاعظمية

3 حالات في كل من الشعب و شارع فلسطين

4 حالات في منطقة الصليخ

حالتين في في كل من البنوك والثعالبة وزيونة والكسرة

وحالة واحدة في منطقة الغزالية

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 72561 توفي منهم 1414 فيما اكتسب الشفاء 70524 ومتبقي قيد العلا ج 623 “.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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