2020/12/21 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، أنها تعمل على إجراءات كبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية في العراق، فيما بينت أن نتائج تلك الإجراءات ستكون ظاهرة للعيان خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “قيادة العمليات تقوم بعمل كبير من أجل إيقاف الهجمات على المنشآت والأهداف الحيوية للبلد ومن ضمنها السفارات والبعثات الدبلوماسية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري والأمني”، لافتا الى أن “الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها سيكون لها نتائج واضحة للعيان خلال الأيام القليلة القادمة”.

وأضاف أن “قيادة العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية ووفقا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة مستمرة بالضغط على المجاميع المنفلتة التي تستخدم السلاح خارج إطار الدولة وتهدد أمن وسيادة البلاد”، مبينا أن “قيادة العمليات لن تسمح بأن يكون هناك تهديد للسلم المجتمعي أو أن تكون هناك صورة غير صحيحة وسلبية بالنسبة للعراق أمام المجتمع الدولي”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: إجراءات كبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: إجراءات كبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).