غواصة نووية أميركية حاملة للصواريخ تدخل مياه الخليج

2020/12/21 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت البحرية الأميركية، الاثنين، أن غواصة الصواريخ الموجهة (يو إس إس جورجيا) العاملة بالطاقة النووية، دخلت إلى منطقة الخليج مع طرادات صواريخ موجهة، مشيرة إلى أن دخولها كان عبر مضيق هرمز.

وقالت البحرية، بحسب مراسلة موقع "الحرة"، إن وجود الغواصة في منطقة عمليات الأسطول الخامس " يؤكد التزام الولايات المتحدة بالشركاء الإقليميين والأمن البحري والاستعداد للدفاع ضد أي تهديد"، كما "يؤكد قدرة البحرية على الإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

والغواصة جورجيا مجهزة بقدرات اتصالات فائقة، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخا من طراز كروز توماهوك.

وتشهد مياه الخليح توترات وحوادث أمنية بسبب استفزازات البحرية الإيرانية التي تعتبرها وشنطن ودول المنطقة تهديدا لأمن المنطقة.

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