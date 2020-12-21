إنضباط الكرة تصدر حزمة من العقوبات

2020/12/21 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

عقدت لجنة الانضباط في إتحاد الكرة ، اليوم الاثنين (21/12/2020) اجتماعا للنظر في اعتراضات بعض الأندية، إضافة الى تقرير مشرفي المباريات.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته ( بغداد اليوم)،إنها،"قررت اعتبار فريق جنائن بابل خاسرا ( 3-0 ) امام المدحتية بعد الاطلاع والتدقيق على الأوراق والاوليات، حيث تبين ان اللاعب (محمد علي محمد) الذي يحمل الرقم ( 23 ) قد حصل على كتاب اعارة من نادي القاسم الى نادي المدحتية، إلا انه لعب بصورة غير شرعية مع نادي جنائن بابل، وعليه تقرر اعتبار فريق جنائن بابل خاسرا ( 3-0 )، وحرمان اللاعب المخالف اربع مباريات، وذلك استنادا لأحكام المادة الثامنة/ اولاً من نظام المسابقات، على ان يكون القرار قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة ايام، وان يرد مبلغ الاعتراض الى المعترض".

واضافت،" وتقرر أيضا، خلال الاجتماع، رد اعتراض نادي ( عنه ) على نادي ( الفهد )، حيث تبين بعد الاستماع وتدوين افادة المدربين واللاعب المشكو منه، والاطلاع على العقد المبرم بين اللاعب ونادي الفهد، تبين وجود اسم اللاعب في كشوفات نادي الفهد للموسم 2020 -2021 ، وعليه قررت لجنة الانضباط رد اعتراض نادي (عنه) عن طريق الاتحاد الفرعي في الانبار لعدم اشتماله على اسبابه، والقرار قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة ايام من تاريخ التبليغ ".

وزادت،" وتقرر ايضا معاقبة مدرب نادي الاثير (صاحب جاسم جبر ) بالإيقاف لأربع مباريات بسبب استخدامه ألفاظا بذيئة ومشينة تجاه حكم مباراة فريقه امام حيفا ضمن مباريات دوري الدرجة الاولى للمرحلة الاولى لمنطقة بغداد، على ان تنفذ العقوبة الادارية بعد تنفيذ العقوبة الفنية، والقرار قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة ايام من تاريخ التبليغ،كما اطلعت اللجنة على تقريري حكم ومشرف مباراة شباب العدل والتجارة والتي جرت في ملعب التحدي، ولاحظت قيام اللاعبين (مرتضى جواد) الذي يحمل الرقم ( 32 )، واللاعب علي جاسم الذي يحمل الرقم ( 21 ) من نادي التجارة، بالتجاوز على حكم المباراة بالالفاظ البذيئة والمشينة، وعليه تقرر معاقبة اللاعبين اعلاه بالحرمان لثلاث مباريات استنادا لأحكام المادة 51 /1 من لائحة الانضباط قراراً قابلا للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة ايام".

وأشارت،" كما تقرر حرمان مدرب نادي السياحة ( خلف حبش ) من مرافقة فريقه لست مباريات، وحسب المادة ( 51 /1 ) من لائحة الانضباط، وذلك بعد النظر في تقرير مشرف مباراة ( السياحة والحرية)، كما اطلعت اللجنة على تقرير مشرف مباراة الجيش والشباب ضمن دوري الصالات، وتبين قيام الإداري في نادي الجيش (محمد جاسب) بالتهجم والتهديد تجاه الطاقم التحكيمي ومشرف المباراة، وعليه تقرر معاقبة الإداري المذكور بالحرمان من مرافقة فريقه لثلاث مباريات مع غرامة قدرها مئتان وخمسون الف دينار ، وفي حالة تكرار ذلك سوف تكون العقوبة أشد ومضاعفة، وذلك استنادا لأحكام المادة 53 / 2 من ضوابط وتعليمات الدوري الممتاز للصالات والشاطئية للموسم الكروي 2020 -2021 ، قرارا قابلا للاستئناف ".

وبينت،" واطلعت اللجنة على الكتاب الصادر من نادي الميناء بالعدد ( 938 ) في 9/12/2020، والذي يروم فيه الانسحاب من دوري الصالات للموسم 2020 -2021 ، وتقرر ما يلي:

تغريم نادي الميناء مبلغاً قدره خمسة ملايين دينار عراقي،وحرمانه من المشاركة في منافسات هذا الموسم ،هبوطه لدرجة ادنى، كما تشطب جميع نتائج الفريق، وصدر هذا القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 45 من لائحة الصالات، على ان يكون القرار قابلا للاستئناف ضمن المدة القانونية".

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