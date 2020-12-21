القضاء الأميركي يتهم ضابط مخابرات ليبيا بالاشتراك في تفجير لوكربي

2020/12/21 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القضاء الأميركي، الاثنين، توجيه الاتهام الى "أبو عجيلة محمد مسعود"، العنصر السابق في الاستخبارات الليبية والذي يشتبه بمشاركته في اعتداء لوكربي في ديسمبر 1988 في اسكتلندا، في الذكرى الثانية والثلاثين لهذه المأساة.

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