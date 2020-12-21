مجلس الوزراء يستأنف جلسته الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة

2020/12/21 | 19:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استأنف مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية القادمة.

ويواصل المجلس لليوم الثالث على التوالي مناقشاته الحثيثة للاتفاق على صيغة نهائية للموازنة، والتي كشفت نسخة اولية مسربة منها عدة نقاط أهمها اعتماد سعر صرف جديد للدولار أمام الدينار بقيمة الف واربعمئة وخمسين دينار، فضلاً على اجراء تخفيض بمخصصات الموظفين وفرض ضرائب على قطاعات عدة قالت وزارة الهدف منها تقليل العجز المتوقع.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد تعهد بأنه سيعمل على تحقيق إصلاح حقيقي من دون المساس بالفقراء والمحرومين.

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