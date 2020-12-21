بعد 9 أشهر على قصفه.. توجه نيابي لمساءلة “التحالف الدولي” بشأن استهداف مطار كربلاء

2020/12/21 | 19:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

أعلن رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب وليد السهلاني، الاثنين، العمل على توجيه أسئلة الى التحالف الدولي بشأن قصفه مطار كربلاء قبل عدة أشهر، نافيا ادعاءات التحالف بشأن استخدامه لأغراض عسكرية.

وقال السهلاني، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/ “تم تشكيل لجنة تحقيقية مكونة من خمسة نواب برئاسة لجنة الخدمات والاعمار وعضو في لجنة الاستثمار والاقتصاد وعضو في لجنة الامن والدفاع لزيارة مطار كربلاء والاطلاع على تفاصيل العمل فيه “.

وأكد “اهمية استئناف العمل في المطار الذي تعرض الى قصف جوي من قوات التحالف تسبب باضرار مادية”، مبيناً ان “ادعاء التحالف بوجود منصة لاطلاق الصواريخ غير صحيح فالمتابعة الميدانية والفرق البحثية الدقيقة أكدت أنه مدني بشكل تام ومؤمن “.

وأوضح السهلاني ان “هدف الزيارة هو تعضيد حكومة كربلاء ودعم العتبة الحسينية الجهة التي ترعى المطار والاطلاع على الاجراءات الفنية وطبيعة عمل الشركة المنفذة للمطار وتقديم تقرير مفصل الى لجنته للتأكد من ادعاءات قوات التحالف الدولي ومطالبة وزارة الخارجية بمخاطبة التحالف”، مشيراً إلى أن “ملابسات القصف ودواعيه تحتاج الى إجابة “.

ولفت إلى أن “الوفد سيزور العتبة الحسينية للاطلاع على الامور وسماع المشكلات التي تقف أمام استئناف العمل في المطار والتأكد من سبب الخلاف بين سلطة الطيران المدني وإدارة المطار”.

وتعرض العراق فجر يوم 13/ 3/ 2020 إلى اعتداء سافر من طائرات أمريكية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش مغاوير الفرقة الـ19 ومقر الـ46 الحشد الشعبي وفوج شرطة بابل الثالث بمحافظة بابل (جرف النصر، السعيدات، البهبهاني، منشأة الأشتر للتصنيع العسكري السابق، مطار كربلاء قيد الإنشاء الواقع على الطريق الرابط بين كربلاء والنجف).



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