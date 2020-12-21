2020/12/21 | 19:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

حقق فريق الحشد الشعبي لكرة السلة فوزا مهما على فريق التضامن بنتيجة 104 مقابل 79 ضمن منافسات دوري السلة الممتاز التي تقام على قاعة الشعب.

وتجاوزت سلة الحشد الشعبي حاجز المئة نقطة للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها الاول على فريق نفط الشمال في افتتاح منافسات النافذة الأولى لدوري السلة الممتاز بنتيجة 114/64.

وجاء فوز فريق الحشد الشعبي على التضامن متوافقا مع حالة الأداء الفني العالي الذي قدمه لاعبوه طوال المباراة.

إذ تمكن من إنهاء الربع الأول بنتيجة 22 /19 قبل أن يوسع الفارق في الربع الثاني الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في الرغبة لتحقيق الفوز لينتهي بنتيجة 52 /31.

وبعد العودة من الاستراحة استمر لاعبو الحشد الشعبي في الربع الثالث على ذات المنوال من التفوق والذي انتهى لصالحهم أيضا بنتيجة 77/54 قدم فيها المحترف اللبناني علي حيدر جهدا استثنائيا في الوصول إلى سلة التضامن مسجلا أعلى رصيد في المباراة وبواقع 32 نقطة.

وفي الربع الأخير حسم لاعبو الحشد النتيجة النهائية لصالحهم وتمكن المدرب علي فرحان من إتاحة الفرصة للاعبيه الشباب الذي اثبتوا انهم قادرين على مقارعة الكبار لينتهي اللقاء بفوز مستحق لفريق الحشد الشعبي على فريق التضامن.

هذا وسيخوض فريق الحشد مباراته الثالثة يوم غد امام فريق نفط البصرة عند الساعة السابعة مساء.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الحشد يعبر عقبة التضامن في الدوري السلوي الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الحشد يعبر عقبة التضامن في الدوري السلوي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).