الكويت تغلق أجواءها خشية السلالة الوبائية الجديدة

2020/12/21 | 19:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء الكويتي: تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 حتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021 على أن يتم مراجعة الاستمرار العمل بهذا القرار في ضوء ما يستجد من أمور ويستثني من ذلك طائرات الشحن

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