2020/12/21 | 20:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية: لا دليل على الإطلاق على زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة

منظمةالصحة العالمية: بريطانيا أكدت لنا عدم تأثر اللقاحات بسلالة كورونا الجديدة

الصحة العالمية: بريطانيا أكدت لنا عدم تأثر اللقاحات بسلالة كورونا الجديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: بريطانيا أكدت لنا عدم تأثر اللقاحات بسلالة كورونا الجديدة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: بريطانيا أكدت لنا عدم تأثر اللقاحات بسلالة كورونا الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).