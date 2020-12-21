اللجنة النسوية تحدد موعد انطلاق دوري الصالات والمكشوفة

2020/12/21 | 20:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت اللجنة النسوية في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، اجتماعاً مع ممثلي الاندية المشاركة في منافسات الموسم٢٠٢٠-٢٠٢١، بحضور عضو الهيأة التطبيعية، أسعد لازم.

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