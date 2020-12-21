مجلس الوزراء يصوت على الموازنة الاتحادية لعام 2021

2020/12/21 | 20:29 - المصدر: وكالة ناس

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صوّت مجلس الوزراء على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢١، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم الأثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

٢١- كانون الأول- ٢٠٢٠

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