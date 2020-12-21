التطبيعية تحدد موعد انطلاق دوري الصالات والمكشوفة النسوي

2020/12/21 | 20:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]عقدت اللجنة النسوية في الهيأة التطبيعية اجتماعاً مع ممثلي الاندية المشاركة في منافسات الموسم الجديد، بحضور عضو الهيأة التطبيعية اسعد لازم، وتم الاتفاق في الاجتماع على اقامة دوري كرة الصالات في الثامن من كانون الثاني المقبل، ودوري الساحات المكشوفة في الخامس عشر من الشهر نفسه.

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