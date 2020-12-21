2020/12/21 | 20:31 - المصدر: سفن سكاي

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يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يصوت على موازنة ٢٠٢١ 7 SKY TV.

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