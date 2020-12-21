الرياضة النيابية تتحفظ على اجتماع مسقط بشأن انتخابات الاولمبية

2020/12/21 | 20:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أبدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، تحفظها بشأن الاجتماع الذي جرى في العاصمة العمانية مسقط وجمع رعد حمودي ممثلا عن اللجنة الاولمبیة الوطنية العراقية وعدنان درجال وزیر الشباب والریاضة مع اللجنة الاولمبیة الدولیة و المجلس الاولمبي الاسیوي، بشأن القرار القضائي المتعلق بانتخابات المكتب التنفیذي للجنة الاولمبیة و رسالة الاولمبیة الدولیة في ۲۰ / ۱۱/ ۲۰۲۰.

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