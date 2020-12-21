العمليات المشتركة تعلن اجراءاتها بعد استهداف المنطقة الخضراء

2020/12/21 | 20:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، اتخاذها إجراءات أمنية للضغط على "المجاميع المنفلتة"، مبينة ان نتائجها ستكون واضحة للعيان خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم القيادة، اللواء، تحسين الخفاجي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (21 كانون الاول 2020)، قال فيه إن "قيادة العمليات تقوم بعمل كبير من أجل إيقاف الهجمات على المنشآت والأهداف الحيوية للبلد ومن ضمنها السفارات والبعثات الدبلوماسية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري والأمني"، لافتا الى أن "الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها سيكون لها نتائج واضحة للعيان خلال الأيام القليلة القادمة".

وأضاف الخفاجي، أن "قيادة العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية ووفقا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة مستمرة بالضغط على المجاميع المنفلتة التي تستخدم السلاح خارج إطار الدولة وتهدد أمن وسيادة البلاد"، مبينا أن "قيادة العمليات لن تسمح بأن يكون هناك تهديد للسلم المجتمعي أو أن تكون هناك صورة غير صحيحة وسلبية بالنسبة للعراق أمام المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق، أكد يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ان استهداف المنطقة الخضراء عمل اجرامي، ورسالة سلبية للعالم، وان القوات الامنية ستعمل على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

وكتب رسول تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" أمس الاحد، جاء فيها: "جددت عصابات الجريمة استهدافها الصاروخي لمنشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء ببغداد مساء اليوم الأحد، مما ادى الى حدوث اضرار في عدد من البنايات السكنية والسيارات وترويع للسكان".

وأضاف، ان "مثل هذه الاعمال الاجرامية تستهدف المواطن وامنه وتسعى الى الانتقاص من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار".

وتابع، كما ان "هذا الاستهداف رسالة سلبية للعالم ولن نسمح بالمساس بامن البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد وتهديدها واننا ملتزمون بحمايتها".

وأكد رسول "ستعمل قواتنا الامنية البطلة وكما عهدها الشعب العراقي على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، ولن تسمح بلغة فرض الارادات على حساب اسم العراق وسيادته".

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