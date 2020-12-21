بسبب سلالة كورونا الجديدة.. تراجع كبير في اسعار النفط ​

2020/12/21 | 20:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

انخفضت اسعار النفط العالمية بنحو 6%، الاثنين، بعد ورود بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا ودول اوروبية اخرى.

وقد تراجع خام "برنت"، اليوم (21 كانون الاول 2020) بنسبة 5.45% إلى 49.41 دولار للبرميل، في حين تراجع خام "غرب تكساس الوسيط "الأمريكي بنسبة 5.87% إلى 46.18 دولار للبرميل.

وقال المحلل جيوفاني ستونوفو لدى بنك "يو بي إس" الاستثماري، إن "التقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا أثرت على الشهية للمخاطرة والنفط، فالقيود الجديدة على التنقل في جميع أنحاء أوروبا لا تساعد أيضا وسيتأثر الطلب الأوروبي على النفط".

واضاف، انه "يتعين على المستثمرين إدراك أن الطريق إلى ارتفاع الطلب على النفط والأسعار سيظل وعرا".

وكان سعر خام برنت قد تجاوز حاجز الـ 50 دولارا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ شهر اذار الماضي وسط تفاؤل ناجم عن طرح لقاحات كوفيد-19.

لكن سلالة جديدة من كوفيد-19، يقال إنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% عن السلالة الأصلية، دفعت الدول الأوروبية وإسرائيل وكندا إلى إغلاق حدودها أمام القادمين من بريطانيا.

ا.ح

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