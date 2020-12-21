مجلس الوزراء يصوّت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021

2020/12/21 | 20:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

صوت مجلس الوزراء، الاثنين، على الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

وذكرت المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مجلس الوزراء صوت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢١”.

واضاف ان “التصويت حسم في الجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم الأثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وكان من المؤمل ان يصوت مجلس الوزراء على الموازنة يوم امس الاول، في حين تم تأجيل ذلك الى يوم امس وسط نقاشات داخل المجلس ازاء بعض القرارات الامر الذي اخر التصويت الى اليوم، وسط رفض شعبي ونيابي لما تحمله بعض فقرات الموازنة وخاصة مايتعلق برفع سعر صرف الدولار امام الدينار.



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