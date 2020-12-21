الزراعة تعلن تصدير 150 ألف طن من التمور خلال عام 2020

2020/12/21 | 20:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، تصدير 150 ألف طن من التمور خلال عام 2020، وفيما أشارت إلى نجاح خطتها الزراعية بسبب وفرة الأمطار، بينت أن العراق سدد جزءاً من ديونه لإيران من خلال تصدير الشعير إليها.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “الكميات المصدرة من …

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