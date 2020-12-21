الحشد يعلن العثور على 15 صاروخاً “نمساوياً” في كركوك

2020/12/21 | 20:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك عثرت قوة من الحشد الشعبي، الاثنين، على 15 صاروخاً “نمساوياً” جنوب غربي محافظة كركوك. وذكرت مديرية اعلام الحشد في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللواء 56 بالحشد الشعبي عثر على 15 صاروخا نمساويا جنوب غرب كركوك”. واشار البيان الى إن “قوة من اللواء 15 بالحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية تفتيش …

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