مقتدى الصدر يوجه رسالة الى التجار

2020/12/21 | 20:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، رسالة الى التجار، داعياً اياهم الى مواساة الشعب العراقي في ظل الازمة الاقتصادية “الخانقة”. وقال الصدر في تدوينة، اطلع عليها “النور نيوز” أيها الإخوة التجار..ها أنا أدلكم على تجارة لن تبور..وذلك أن تواسوا شعبكم: إخوتكم وأبناءكم الذين يعانون الفقر والفاقة في هذه الأزمة …

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