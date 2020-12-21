الخفاجي يعلن اتخاذ إجراءات لإيقاف الهجمات على البعثات الدبلوماسية بالعراق

2020/12/21 | 20:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الاثنين، عن إجراءات وصفتها بـ"الكبيرة" لإيقاف الهجمات على البعثات الدبلوماسية....

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