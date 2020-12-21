السيد الصدر يدعو التجار لمساندة الفقراء لتجاوز الأزمة الاقتصادية

2020/12/21 | 20:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، التجار إلى مساندة الفقراء لتجاوز الأزمة الاقتصادية....

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