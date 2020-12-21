الزراعة: العراق يصدر التمور ويسدد جزءا من ديونه بتصدير الشعير

2020/12/21 | 21:02 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، تصدير 150 ألف طن من التمور خلال عام 2020.، مؤكدا ان العراق يسدد جزءا من ديونه لإيران من خلال تصدير الشعير إليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم (21 كانون الاول 2020)، إن "الكميات المصدرة من التمور حتى الساعة بلغت 150 ألف طن"، مبينا "استمرار الشحنات المصدرة إلى الخارج، مما سيصل إلى أكثر من هذا الرقم".

وأضاف، أنه "تم تخصيص 700 ألف طن من الشعير بسعر 125 دولارا لإيران، وهذا يعد جزءا من مديونية العراق إليها، ونحن كوزارة نأخذ الدعم من وزارة المالية، حتى نسدد للفلاحين مستحقات الشعير".

واوضح ، أن "المساحات المزروعة من الخضروات جيدة جدا، حيث إن الأمطار كانت عاملا مساعدا لنجاح خطتنا الزراعية لهذا الموسم".

وتابع، أن "سبب نجاح خطتنا الزراعية، هو وفرة الأمطار، حيث وصلت إلى مدى جيد في المناطق الوسطى والجنوبية، حتى صحراء النجف شهدت أمطارا ممتازة، وبالتالي بدأت الرية الأولى للإنبات، وهذا يعد إنجازا كبيرا"، مؤكدا أن "خططنا الاستراتيجية هي زيادة المحاصيل المتوفرة محليا".

ا.ح

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