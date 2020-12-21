2020/12/21 | 21:03 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة: العراق وقع مع شركة فايزر لاستيراد مليون ونصف المليون جرعة

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