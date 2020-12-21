2020/12/21 | 21:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مجلس الوزراء يصوت على الموازنة الاتحادية للعام المقبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مجلس الوزراء يصوت على الموازنة الاتحادية للعام المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مجلس الوزراء يصوت على الموازنة الاتحادية للعام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).