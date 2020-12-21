وزير الزراعة يدعو منتجي الدواجن للمحافظة على استقرار اسعار بيض المائدة

2020/12/21 | 21:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي نداءً عاجلا الى كافة منتجي الدواجن للمحافظة على استقرار اسعار بيض المائدة.

وتضمن التوجيه ضرورة الحفاظ على استقرار الاسعار بالتزامن مع الاصلاحات الحكومية وما تبعها من ارتفاع سعر الدولار، مطالبا جميع المنتجين أن يكونوا موحدين ضمن عمل جماعي من اجل قطع الطريق عن دعاة فتح الاستيراد والمحافظة على المنجزات الكبيرة التي وصلها قطاع الدواجن.

ودعا الخفاجي الى حماية المنتج المحلي لقطاع الدواجن فضلا عن ايجاد بدائل محلية لدعم هذا القطاع تفضي من خلالها الى تقليل اثار ارتفاع سعر الدولار.

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