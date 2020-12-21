الحكومة العراقية تصوّت على قانون موازنة 2021

2020/12/21 | 21:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021....

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