الكاظمي : قصف الخضراء عمل ارهابي جبان

2020/12/21 | 21:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين ان قصف المنطقة الخضراء يوم أمس عمل إرهابي جبان ، مبينا ان” الصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم”.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء ، لن نقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية ، مؤكدا اعتقلنا مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف”.

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