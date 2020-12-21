2020/12/21 | 21:10 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واخ ـ بغداد
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اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين ان قصف المنطقة الخضراء يوم أمس عمل إرهابي جبان ، مبينا ان” الصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم”.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء ، لن نقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية ، مؤكدا اعتقلنا مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : قصف الخضراء عمل ارهابي جبان) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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