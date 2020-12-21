رئيس البرلمان العربي يندد بهجوم بغداد الصاروخي

2020/12/21 | 21:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الاثنين، الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد ليلة أمس.وأعرب العسومي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن “إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف منشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد”، مُشدداً على …

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