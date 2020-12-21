تراجع قوي للإسترليني مع مخاوف بشأن كورونا والبريكست

2020/12/21 | 21:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تعرض الجنيه الإسترليني لخسائر قوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف كورونا والبريكست.

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