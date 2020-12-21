2020/12/21 | 21:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

صوت مجلس الوزراء على مشروع قانون موازنة 2021 وارساله إلى البرلمان لغرض مناقشته والتصويت عليه.

وقال مصدر في مجلس الوزراء لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع قانون موازنة 2021 تضمن فرض ضريبة بنسبة 40٪ على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين والدرجات الخاصة".

ونوه إلى أن الموظفين الذين رواتبهم اقل من مليون لن يشملوا بالضريبة الجديدة.

واكد أنه تم الغاء القطع في المخصصات واستبداله بضريبة تصاعدية على الراتب تبدأ من 8٪ وتنتهي عند 40٪.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقرر فرض ضريبة 40٪ على رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقرر فرض ضريبة 40٪ على رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).