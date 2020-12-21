خارطة الطقس في البلاد ليوم غد الثلاثاء: درجات منخفضة.. وضباب كثيف يتربص بهذه المناطق

2020/12/21 | 21:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تشهد المناطق العراقية كافة، اجواء مستقرة يوم غد الثلاثاء، فيما تشهد بعض المناطق تشكل ضباب صباحا ويكون كثيفا شرقا.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “اجواء مستقرة مع ظهور سحب متفرقة تتكاثر تدريجيا بعد الظهر نتيجة لبداية تاثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي، والطقس يتحول مساء الى غائم جزئي وغائم احيانا خصوصا في المنطقة الشمالية، كما يتوقع ان يتشكل الضباب صباحا في محافظة ميسان ويكون كثيفا احيانا شرقها “.

واضاف ان “درجات الحرارة العظمى مقاربة لما سجل هذا اليوم ومن المتوقع ان تسجل :

البصرة 17

ميسان 16

ذي قار 18

السماوة 18

النجف 17

الديوانية 18

واسط 17

بابل 18

كربلاء 16

بغداد 18

ديالى 16

الأنبار 16

صلاح الدين 15

كركوك 14

السليمانية 10

الموصل 13

اربيل 12

دهوك 10

واشار الى ان “الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول وابتداء من الاقسام الغربية الى الاتجاه الجنوبي الشرقي تنشط احيانا الى 30 كم “.

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