وزير المالية: تغيير سعر الدولار جاء لحماية الاقتصاد وفارق الايرادات سيذهب للطبقات الهشة

2020/12/21 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية علي علاوي: أجرينا تغييراً بصرف سعر الدولار لحماية الاقتصاد

وزير المالية: فارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع

الموازنة هي الخطوة الاولى في مسار الاصلاح الاقتصادي

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