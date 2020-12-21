2020/12/21 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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الكاظمي: الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب

الكاظمي: المستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا

الكاظمي: الحكومة التركية مستعدة لدعم العراق بخمسة مليارات دولار

الكاظمي: وزير الصحة وقع اتفاقاً مع الشركات الخاصة بتوريد لقاح كورونا إلى العراق

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