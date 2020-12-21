الكاظمي يعلن اعتقال عدد من المشتبه بهم بقصف الخضراء

2020/12/21 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:قصف الخضراء يوم أمس عمل إرهابي جبان

الكاظمي: الصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم

الكاظمي: لن نقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية

الكاظمي: اعتقلنا مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف

الكاظمي: أوقفنا مسؤولين عن قواطع أمنية وأدخلناهم السجن بعد القصف الأخير

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