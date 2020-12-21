محتجون يقطعون طريق زبير - سفوان غربي البصرة احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار

2020/12/21 | 21:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / قطع محتجون غاضبون مساء اليوم طريق زبير - سفوان غربي البصرة بالإطارات المشتعلة احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وللمطالبة بتوفير فرص عمل لهم ./انتهى

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