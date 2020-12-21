2020/12/21 | 21:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن حجز كمية من لقاح “فايزر” الأميركي المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقال الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لقناة العراقية، إن “العراق وقع مع شركة فايزر لاستيراد مليون ونصف المليون جرعة ستصل مطلع العام المقبل”.واضاف ان “الوضع الوبائي في العراق جيد وهناك ارتفاع بنسب الشفاء من كورونا”.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1200 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، فيما اشارت الى تماثل 1668 حالة للشفاء من كورونا، كما توفي 13 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم العراق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن حجز كمية من لقاح “فايزر” الأميركي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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